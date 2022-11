Yvon Cantiniaux, un demi-siècle au service de Bracquegnies Sports

C’était le grand jour samedi à Bracquegnies Sports avec l’inauguration officielle du synthétique de Bracquegnies Sports. Mais cette petite fête était aussi organisée pour mettre à l’honneur Yvon Cantiniaux. Le président a d’ailleurs donné son nom au stade du club dont la plaque a été dévoilée samedi. "Pourquoi attendre et rendre alors un hommage posthume ?" sourit Jacques Gobert le bourgmestre.

Il est vrai que dans le chef d’Yvon Cantiniaux, cela s’y prêtait plutôt bien puisqu’à 84 ans, le président du club en est à sa 51e année de fonction. Un très long bail, inédit dans la région.

"À l’époque, je suis rentré pour suivre mon fils", se souvient-il. "On vient toujours au foot par les enfants." Son amour pour ce club avait d’ailleurs commencé avant. Il faut dire qu’Yvon Cantiniaux est une personnalité emblématique du village. Même touchante. "C’est un homme de parole Yvon", embraie le bourgmestre. Alors qu’un ancien joueur ne tarit pas d’éloges. "Un homme tout le temps mais en même temps discret."

Dans un club où on ne paie pas de cotisation, "preuve de la volonté de l’accès au sport pour tous", Yvon Cantiniaux n’a pu retenir une petite larme quand les éloges se sont succédé. En 50 ans, il a en tout cas connu l’évolution de ses installations. "Le premier chantier lancé fut la buvette. À l’époque, c’était un petit espace de 3 m sur 3. Maintenant, elle est belle."

Ne lui parlez pas de succession. Après un demi-siècle, il est reparti pour un nouveau bail. "Pas une fois je me suis posé la question d’arrêter. Je fais partie des meubles à Bracquegnies et j’ai toujours été bien entouré", sourit-il. "Ma plus grande fierté a été de maintenir ce club à flot, de ne jamais avoir été en dessous de la P2 et l’un des plus beaux moments fut la montée en P1 même si nous avions fait l’aller-retour. C’est vrai qu’à l’époque notre mauvais terrain était un avantage (rires). Mais ce synthétique était indispensable pour nos jeunes même si ce ne sera plus notre atout. Si nous pouvons remonter, ce serait tellement beau."