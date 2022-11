Waremme-URLC remis : La Louvière Centre gagne par forfait

Le 30 octobre dernier, le match Waremme-URLC n’avait pas démarré. Les Loups s’étaient pourtant bien déplacés sur place pour y affronter les Wawas mais le synthétique du Leburton n’avait pas trouvé grâce aux yeux du trio arbitral.

Le referee avait alors pris la décision après plusieurs longues minutes de réflexion de remettre le match. Il estimait que l’état du terrain était trop mauvais et ne donnait pas toutes les garanties notamment pour l’intégrité physique des joueurs.

Les clubs passaient ce mercredi soir à l’appel et les Loups ont eu gain de cause alors qu’au départ, l’ACFF avait annoncé vouloir reprogrammer la rencontre : le match ne sera pas reprogrammé et les Loups gagnent par forfait. Trois points de plus dans l’escarcelle des Louviérois, auteurs d’une bonne saison.