Julien Vanbellaiengh va disputer son premier Mondial de triathlon : “Un rêve devenu réalité”

Depuis le début de la semaine, Julien Vanbellaiengh a les yeux bien grands ouverts à Abou Dhabi. Arrivé sur place il y a quelques jours en compagnie de ses parents, il a pris la température et a affiné les derniers réglages pour son premier Championnat du monde en distance olympique, dont le coût pour lui seul revient à 5000 €.

Une qualification et un premier slot à cette compétition, alors qu’il a disputé l’Euro en mai, qui le rendaient heureux. “C’est un rêve qui est devenu réalité”, s’enthousiasme le neveu de Johan Walem. “Au départ, je ne pensais pas me qualifier. D’ailleurs quand j’ai reçu le mail m’indiquant mon slot, j’ai dû renvoyer un mail pour demander confirmation. Je remercie mes parents pour leur soutien et mes sponsors grâce à qui je peux vivre ce moment.”

Depuis trois ans, le Sonégien de 27 ans, qui travaille à Enghien, ne cesse de progresser mais à Abou Dhabi, il ne compte pas se mettre trop de pression.

"Un Top 10-20 serait déjà fabuleux”, projette celui qui concourt dans les 25-29 ans. “Pour moi, c’est la cerise sur le gâteau cette saison. Avant tout, je veux améliorer mon chrono. Mon record est à 2h11 sur cette distance olympique. J’aimerai descendre en dessous des 2h10. Ma saison est déjà réussie mais il est évident que je ne vais pas là-bas pour juste passer la ligne. J’espère que dans un tel niveau, je pourrai être entraîné par les autres. Et puis, on va courir sur le circuit de F1. C’est chouette et inédit et on aura du bon bitume. Ça nous changera (rires).”

Par rapport à l’Euro en mai, il est en tout cas plus affûté et préparé malgré une seule semaine sur place.

”Le souci est qu’il y avait le GP de F1 le week-end dernier, loger plus tôt sur place était hors de prix. Mais par rapport à l’Euro, j’ai plus de triathlons dans les jambes. Depuis mai, j’en ai fait 7-8."

Déjà qualifié pour l’Euro et le Mondial 2023, Julien a enchainé de beaux résultats ces derniers mois : au Sable d’Olonne (106 sur 2600), à Eupen (8e) et Ironlakes (15e). Une progression qu’il espère mettre à profit ce samedi. “En vélo, j’ai pas mal progressé”, précise-t-il. “J’arrive à pousser plus fort. En natation, l’avantage est que l’eau sera chaude, on devrait nager sans combinaison, ce qui peut être un avantage pour les bons nageurs comme moi.”