Frédéric Taquin avant THES – RAAL : “Nous avons remis l’église au milieu du village”

Le 0/6 à Heist et contre les Francs Borains semble presqu’un peu déjà loin après la victoire convaincante face à OHL B mais le déplacement à Tessenderlo ce samedi soir s’annonce toutefois plutôt corsé.

Le club limbourgeois fait partie du bon wagon et a pas mal d’atouts comme le meilleur buteur de la série actuel, Adriano Bertaccini. “Nous sommes conscients des qualités de notre adversaire”, lance immédiatement Frédéric Taquin.

Les Loups comptent toutefois bien trouver la parade pour museler le Carolo, qui n’a d’ailleurs pas marqué le week-end dernier. “ On abordera ce match avec beaucoup d’ambitions. Après deux semaines compliquées, nous avons pu remettre l’église au milieu du village. Il faut être irréprochable durant 90 minutes. Nous l’avons appris à nos dépens récemment : chaque moment de faiblesse peut être exploité par notre opposat. Il faut tout le temps être à fond. L’objectif reste le même : creuser l’écart, encore plus face à des concurrents directs.”

Rayon supporters, les Loups devront se priver de leurs Ultras. Le groupe des Wolf Side a expliqué que les conditions ne permettaient pas aux Ultras d'encourager correctement leurs couleurs. "Aller voir un match sans notre matériel est contraire à nos codes. Les drapeaux, le mégaphone... tout ça fait partie du mouvement. Si notre matos n'entre pas, on ne rentre pas. On se déplace pour supporter notre équipe avec passion et ferveur. En accord avec nos valeurs, rassemblés comme chaque week-end, nous suivrons nos Loups ... mais à distance", ont-ils expliqué.

Va-t-on revoir la paire Badibanga-Gobitaka de nouveau associée en attaque ? Cela se pourrait. D’autant que les attaquants sont toujours peu nombreux : Lemoine est toujours absent tout comme Lambo alors que Soumaré pourrait être encore juste. Azevedo pourrait en profiter pour avoir sa première titularisation. Vanhecke est de retour.

Le noyau : Herman, Libertiaux, Faye, Corneillie, Fiore, Calant, Francotte, Gobitaka, Liongola, Vanhecke, Hamzaoui, Franco, Gueulette, Vanzo, Badibanga, Azevedo, Franssen, Vroman, Apy