Nationale 1: les Francs Borains ne font pas mieux qu’un partage face aux Côtiers

Plus agressifs et plus déterminés, les Côtiers prenaient le jeu à leur compte dès le coup d’envoi et trouvaient rapidement l’ouverture, grâce à un tir au ras du piquet de Sula. Sur leur première sortie intéressante, les Verts rétablissaient l’égalité via une tête de Boulenger qui était plus prompt que le dernier rempart visiteur, suite à une balle en cloche de Laurent devant la cage. Après cela, ils prenaient l’ascendant sur leur adversaire au fil des minutes, et passaient à deux doigts d’inscrire un deuxième sur un envoi foudroyant de Durieux qui faisait trembler la transversale. Après la pause, les deux équipes chacune une belle possibilité, une tête de Varvaque côté visiteur, une reprise de Chevalier pour le RFB. A dix minutes du terme, Sula coupait un centre puissant et redonnait l’avantage aux siens. Pas le temps de remettre la balle en jeu, que Chevalier remettait les pendules à l’heure. Le RFB poussait mais ne parvenait pas à remporter la totalité de l’enjeu, malgré une dernière grosse opportunité via Caufriez dont le tir était dévié de justesse par Dhoest. C.D.

Francs Borains – Knokke 2-2

Francs Borains : Saussez ; Deschryver, Boulenger, Donnez ; Durieux (46e Mpati (59e Fuakala)), Itrak, Laurent (76e Caufriez), Lauwrensens (76e Grisez), Lavie ; Makota (53e Chaabi), Chevalier.

Knokke : Dhoest ; De Looze, Schoonbaert, Bailly, Buysse ; Varvaque, Ghesquière, Van Walle, Aelterman (69e Van Den Bossche), Samyn (69e Geeraerts) ; Sula (83e Vanraefelghem).

Arbitre : M. Louai.

Avertissements : Laurent, De Looze, Van Den Bossche.

Les buts : 8e Sula (0-1), 23e Boulenger (1-1), 80e Sula (1-2), 81e Chevalier (2-2).