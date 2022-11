Nationale 1 : un bon point mérité pour la Raal face à Thes Sport (1-1)

La Raal savait où elle mettait les pieds. Chez un adversaire (toujours) invaincu à domicile. Et flamand de surcroît !

Si les Loups n'avaient pas égalisé méritoirement dans les arrêts de jeu, ils l'auraient appris à leurs dépens, eux qui devaient à coup sûr disputer les quarante dernières minutes de la rencontre en supériorité numérique. L'arbitre (couvert par son juge de ligne) en décida autrement, fermant scandaleusement les yeux sur une faute (de jeu) volontaire d'un défenseur limbourgeois sur Azevedo filant seul au but.

Très bien organisé mais dominé et verni, Thes ouvrait le score sur coup de coin cinq grosses minutes plus tard, dans une rencontre peu fertile en occasions. Chaque mètre carré comptait sur la pelouse du Sportpark et l'opposition de style entre deux adversaires proches l'un de l'autre offrait peu de place pour les velléités offensives.

Si la partie se débridait logiquement, le temps était surtout compté pour la Raal. Jusqu'à ce dernier effort d'Azevedo, à nouveau arrêté fautivement, dans le rectangle cette fois. Le sang-froid de Liongola faisait le reste.

Thes: Valkenaers, Coomans, Spruyt, M. Vermijl, De Jonghe, Hulsmans, Kerckhofs, Swinnen, Naqqadi (79e L. Vermijl), Troonbeeckx, Bertaccini (90e+2 Bammens).

Raal: Herman, Faye, Corneillie, Calant (88e Api Kindanda), Liongola, Gobitaka, Vanhecke (46e Azevedo), Gueulette, Vanzo, Franco (77e Francotte), Badibanga (90e+2 Fiore).

Arbitre: M. Boogaerts.Avertissements : Gobitaka, Naqqadi, Hulsmans, Gueulette, Calant, De Jonghe, M. Vermijl, Corneillie.

Exclusion: 90e Spruyt (2 cj).Les buts: 60e M. Vermijl (1-0), 90e+1 Liongola sur pen. (1-1).