Les Loups s’imposent sans briller

Lors d’une première période très pauvre en occasions, les Loups trouvaient l’ouverture à la fin du premier quart d’heure, avec la complicité du dernier rempart visiteur qui manquait complètement son intervention sur un centre anodin d’Azevedo, ce dont profitait Gobitaka qui n’avait plus qu’à conclure (1-0). Les Oies réagissaient via une tête de Dequaire qui passait loin de la cible. Les Verts monopolisaient le cuir, et parvenaient à doubler les chiffres à l’heure de jeu, lorsque Gobitaka accélérait sur son côté gauche, laissant son opposant sur place, et centrait magistralement au second piquet pour Liongola qui poussait au fond des filets. Dans la foulée, Herman détournait en corner un envoi visétois pour éviter la réduction du score.