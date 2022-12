Incertain, Soumaré a apporté son expérience pour aider la RAAL à remporter la victoire : "J’ai eu le feu vert du docteur"

Il est confiant pour la suite et n’est pas trop inquiet par rapport au nombre d’absents, comme il nous l’explique : “Des blessés, ce sont des choses qui arrivent dans une saison. Malheureusement, il y a en a beaucoup en même temps. Ce n’est pas très inquiétant, car on ne peut pas faire pire. Il reste deux matchs à tenir dans cette situation avant la trêve. Ensuite, je pense que normalement on sera tous au taquet pour la reprise en janvier.” Même si la RAAL n’a pas joué son meilleur match de la saison, elle s’est montrée réaliste, et a acquis l’essentiel en remportant les trois points, faisant une bonne opération au classement en confortant sa place dans le top 3.

Car, si elle se rapproche du Patro qui a partagé l’enjeu, elle creuse aussi l’écart avec certains de ses poursuivants comme Heist, Gand B et les Francs Borains qui ont tous perdu des plumes. Les Loups tenteront de poursuivre sur leur lancée face à Dessel, qui est invaincu depuis trois matchs, avant le choc au FC Liège.