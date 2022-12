Le Challenge du Hainaut a déjà le regard tourné vers 2023 (+ INFOGRAPHIE)

Si la famille Doyen et ses sympathisants sont soulagés, c’est que la discorde avec la direction qui avait repris le flambeau pour l’édition 2022 avait bien failli faire exploser l’une des organisations les plus réputées de la Province. “C’est vrai qu’on a eu peur de ne pas pouvoir aller au bout mais on est plutôt content.”

Du Roeulx le 12 février, la course où il y a eu le plus de participants (754) au 3 décembre à Bracquegnies, ils sont des milliers à avoir accroché un dossard tout au long d’un calendrier qui a regroupé 27 courses. “Malheureusement, pour des raisons de travaux, Bienne-lez-Happart n’a pas pu avoir lieu mais ce n’est que partie remise. Dans ce contexte post-Covid, on est toutefois assez content et on s’en sort bien quand on voit certains qui s’arrêtent (NdlR : le Challenge Guérit a annoncé arrêter). On constate une baisse de participation mais avec près de 700 inscrits au Challenge et une moyenne de 449, c’est plutôt bien. Pour 2023, on espère pouvoir dépasser la barre des 700. Mon coup de cœur, c’est cette base de coureurs qui nous suivent. Et puis, Jessica Marien en est à sa 15e victoire finale ! Quelle fidélité. Et parmi les jeunes, on notera la belle promesse Jérémy Deck sur la petite distance. C’est encore un espoir.”

Le Challenge du Hainaut, c’est une affaire qui roule et qui veut rester accessible au niveau de l’inscription mais “comme partout, on voit qu’il est difficile d’avoir plus de bénévoles. Mais ce n’est pas exclusif à nous. S’il y a un point à améliorer, c’est peut-être là. On avait déjà fait un pas en avant avec la technologie. Désormais, c’est quasiment automatique, instantané sur le site tout comme la distribution des points. Il y a donc moins d’erreurs humaines et moins de contestations”, rigole Maxime.

Pour l’édition 2023, après la remise des prix le 7 janvier, le Challenge repartira dès le 15 janvier avec le 2e Jogging du Water-polo ENL et se terminera 12 mois plus tard avec la Corrida de Bracquegnies pour un total de 36 courses. “On a eu plus de demandes pour nous rejoindre mais le calendrier n’est pas extensible et certaines sont arrivées trop tard. Le centre du Challenge, c’est la région du Centre mais on s’élargit. On a une très belle course à Lombise, dans la région de Mons aussi… Le Vertigo a ajouté deux courses par exemple. On aura aussi deux courses le même jour mais il était impossible de faire autrement.”

