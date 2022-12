Le triplé du Blue Wolf Project sur le Challenge du Hainaut

”Avec Miguel et François, on venait clairement pour truster les premières places. Je trouvais ça plus amusant de courir plus longtemps”, sourit Alexandre. “La victoire finale était clairement l’objectif et avoir déjà fait la petite distance m’a aidé. J’ai partagé l’une de mes victoires avec mon équipier Maoro Filaferro cette année. Nous sommes contents car nous avons lancé le BWP il y a un an, que j’ai personnellement sponsorisé par amitié pour mon coach Jean-Luc De Sutter. Il m’a amené à un beau niveau de performance. Je lui suis reconnaissant et maintenant, on peut s’entrainer entre amis tout en améliorant les performances. Le groupe se tire vers le haut.”

Heureux de cette victoire finale, Lucion devrait toutefois être moins présent sur les routes du Challenge en 2023. Il va recentrer ses objectifs. “Je vais repartir sur la piste. Je veux battre mes records sur 1500 et 3000 m. Cet été, j’ai couru le 1500 en 4m09 mais avec le nombre de courses du Challenge, je n’ai pas pu faire plus d’une course. L’objectif sera de faire 4m05 et avec mon groupe de piste, on s’entraide pour y arriver.”