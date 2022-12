Zélie Graux met un terme à sa saison

Que se passe-t-il ? “J’ai été malade, j’ai attrapé la maladie de Lyme en septembre”, détaille la cycliste de la formation de l’ancien pro David Boucher, Tor Wilink Brussels Cycling Team. “J’ai dû couper une partie de ma saison, quand j’étais sous antibiotique. Malheureusement, je suis têtue… Et j’ai voulu reprendre trop vite. Aujourd’hui, cela va mieux dans la vie de tous les jours. Mais pas sur le vélo. La maladie de Lyme a enclenché à nouveau la mononucléose que j’avais déjà faite. Je sens que je n’ai pas de force quand je roule… Je n’ai donc pas su aller chercher les résultats que j’espérais cette saison. Je n’aurais peut-être pas dû recommencer. Car là, je n’ai rien, je ne suis pas encore remise et cela ne va pas sur les compétitions. Je pense donc que je vais arrêter ma saison maintenant. Ma santé est plus importante qu’une saison ! ”

Zélie Graux prend exemple sur l’ancienne championne du monde Ceylin Del Carmen Alvarado. “Elle a aussi souffert d’une mononucléose la saison dernière et elle revient seulement à son meilleur niveau, cela a bien pris un an”, détaille-t-elle. “On verra si je me remets bien avec ma nouvelle coupure et si je peux revenir pour la fin de saison de cyclo-cross, vers la mi-février. D’ici là, je ferai peut-être l’épreuve de Diegem, à laquelle j’ai toujours rêvé de participer, mais uniquement pour le plaisir. Je ferai peut-être aussi quelques épreuves du challenge namurois, là aussi, pour le plaisir, mais je n’irai pas m’aligner sur des cyclocross en Flandre pour y faire un résultat tant que je ne suis pas à mon niveau. ”