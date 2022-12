À la maison et face à une équipe de Dessel luttant pour l’instant pour le maintien, les Louviérois ont dominé toute la rencontre, se procurant énormément d’occasions.

Les joueurs de Frédéric Taquin se sont surtout retrouvés face à une organisation sans faille et courageuse. Si les Loups ont multiplié les offensives durant toute la rencontre et auraient mérité la victoire, ils se sont heurtés souvent à un joueur de Dessel pour contrer la plupart des frappes louviéroises. Gelade n’a pas eu trop d’arrêts difficiles à se farcir durant les 90 minutes et peut remercier tout le bloc vêtu de bleu, venu clairement pour un point.

Du côté de la RAAL, si on a dominé, on a surtout manqué de génie, de créativité, de folie pour faire vaciller le bloc de Dessel qui se permettait même parfois de belles sorties en contres, mais sans pour autant mettre Herman en danger.