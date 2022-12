Binche tient le leader en échec

Les Lions solidaires et bien organisés finissent l’année en beauté à Vachaudez

On pouvait craindre le pire pour la visite du leader actuel de la série pour la dernière au stade Vachaudez et c’est donc assez légitimement que les locaux s’organisaient défensivement et imprimaient tout au long de la première période un faux rythme à la partie. Manifestement gêné par cette option tactique, Warnant trouvait difficilement les...