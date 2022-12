Ce dimanche, il fallait donc s’attendre à une belle ambiance dans les deux camps. Mais, finalement, le bruit ne se fera entendre que du côté liégeois. En effet, les supporters visiteurs ont décidé de boycotter ce déplacement. « Le boycott des groupes, additionné au faible nombre de réservations pour le strict combi ticket-car oblige les Loups à se passer de leur douzième homme. Les fans inscrits ont été avertis et seront remboursés », explique le club hennuyer.

Il ne sera pas non plus possible pour les supporters de suivre les matchs en direct vidéo puisque ce dernier ne sera pas assuré, ni par le RFCL ni par RTC Télé Liège, la télévision locale. Seule option : le live écrit sur les réseaux sociaux organisé par les deux clubs. "Un temps évoquée, la diffusion télévisée en direct n'est techniquement pas possible. L'équipe média assurera néanmoins le suivi du match sur ses canaux habituels."