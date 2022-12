A 23 ans, ce milieu défensif quitte son pays et le championnat national qu’il disputait avec Coton Sport FC avec qui il a été champion national et où il a été capitaine en plus d’avoir disputé la Coupe d’Afrique des clubs.

Il portera le n°88 dans l’effectif de Frédéric Taquin. “À La Louvière, c’est un beau challenge qui s’offre à moi”, explique le joueur sur le site du club. “Pour moi, c’est l’occasion de découvrir l’Europe et de m’imposer dans une nouvelle compétition. Je vais donner le meilleur de moi-même pour remplir les ambitieux objectifs du club.”

À La Louvière et en N1 en Belgique, il découvrira l’Europe et une nouvelle aventure lui qui a porté six fois le maillot du Cameroun. Cet intérêt venu d’Europe, il n’est pas neuf. C’est désormais chose faite pour le milieu déf qui “se distingue notamment par sa vision du jeu, sa qualité de passe, sa rigueur et son engagement sans faille”, peut-on lire sur le site du club.

”Le passing, tant en jeu long qu’en jeu cours sont mes spécialités. J’ai aussi la capacité de faire la différence en frappant de loin comme en témoigne mon but avec la sélection nationale”, se souvient le Camerounais.

Il sera présent dès ce vendredi pour la reprise des entrainements.