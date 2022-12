Sans être officielle de la part du club, la séparation entre l’ancien joueur de Mouscron, Waasland et du Standard était acquise il y a quelques semaines déjà et se savait sans pour autant qu’une communication officielle ne vienne du club. C’est pour ça qu’il ne faisait plus partie des plans de Frédéric Taquin depuis plusieurs matchs. Son départ est désormais officiel, le président Salvatore Curaba l’ayant confirmé dans une interview à Antenne-Centre ce vendredi matin. “Il y a eu du bon et du moins bon mais on a décidé avec Beni de lui permettre de se chercher un nouveau club car des divergences avec la manière.”

Cette séparation est étonnante tant Badibanga avait plus que le niveau de la série. Si son apport technique n’est pas remis en question ni son côté humain, il semble que le joueur ne rentrait pas dans la vision générale et collective du staff dans la gestion du noyau.

Le club se prive donc d’un gros joueur dans un secteur offensif qui a souffert en cette première partie de saison avec pas mal de blessés. Des bruits ont circulé sur le départ d’autres joueurs mais le club n’a ni commenté ni communiqué la-dessus.

Dans le sens des arrivées, pour l’instant, la RAAL a attiré Oukiné, un milieu défensif camerounais.