Pour prendre la mesure des Anversois, le staff a pu compter sur les retours d’Angiulli et de Libertiaux, sur le premier but de la saison d’Azevedo et sur un décalage de Calant comme ailier droit. L’ancien défenseur de Mouscron n’avait plus joué depuis la défaite à Tirlemont en septembre alors que le gardien rongeait son frein dans l’ombre d’Herman depuis la victoire face à Hoogstraten, le 15 octobre. De son côté, Oukiné profitait de ses 30 premières minutes de jeu alors qu’il a débarqué du Cameroun il y a quelques jours seulement.

Si les Loups avaient repris leurs bonnes habitudes en multipliant les vagues offensives pour submerger le rectangle adverse, ils se sont pourtant fait peur. Proche de la zone rouge au classement, Rupel Boom n’était pas venu que pour verrouiller devant Laverge-Juliann et avait même pris les devants avec Mwenda qui était plus attentif que la défense en reprenant un ballon que Libertiaux ne put capter sur une frappe de loin peu avant la demi-heure.

Si les joueurs de Kevin Nicaise ont régulièrement pointé le bout de leur nez à la fenêtre, la RAAL a eu le sursaut qu’il fallait et a vite égalisé via Azevedo alors que Soumaré profitait d’une belle sortie de zone d’Angiulli pour aller planter le deuxième d’une frappe croisée au-delà du rectangle.

La victoire se profilait davantage juste au retour des vestiaires avec un penalty converti, après une faute de de Medelinskas sur Soumaré, en pleine lucarne par Franco, le maitre de l’exercice à la RAAL.

Si Libertiaux a eu un peu de chance sur une tête peu appuyée de Traore, l’ancien du RAEC Mons, qui touchait le poteau, à la 52e, les Loups n’ont pas volé cette nouvelle victoire, Faye de la tête à la 67e aurait même pu alourdir le score avant que Soumaré ne se fasse justice sur penalty pour sceller le score à 4-1. Libertiaux sauvait les siens du 2e but anversois à un quart d'heure du terme.