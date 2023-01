Face à une équipe aux gabarits plus imposants, les Loups ont toutefois tenu le rythme. Grâce notamment à leur jeu rapide et en un temps vers les petits formats véloces que sont Azevedo et compagnie. C’est d’ailleurs le numéro 17 qui a rétabli la parité dans la foulée de l’ouverture du score.

Un premier but tombé sur corner en deux temps après la 2e petite interruption due aux supporters louviérois. Ce 1-0 inscrit rapidement n’a pas plombé le moral des troupes de Frédéric Taquin puisque quasiment sur la remise en jeu, Azevedo, bien lancé par Vanzo, inscrivait d’une frappe croisée dans le rectangle son 2e but en deux matchs.

S’il a fallu attendre presque les arrêts de jeu pour avoir un nouveau but, la rencontre n’a pas manqué d’engagement et d’intensité pour autant, c’était un match au sommet, un vrai “topper” comme le speaker local l’a signalé. Les deux équipes se montraient très organisées avec des jeux différents. La RAAL jouait sur la vivacité et la technique là où le Patro usait de longs ballons ou profitait des phases arrêtées pour se montrer dangereux avec ses grands formats. . À l’image finalement du but annulé, pour hors-jeu, du Mehanovic à la 54e.

C’est finalement sur penalty, faute de Oukiné, que le Patro a empoché les trois points : Kevin Kis ne loupant pas sa transformation.

Les Limbougeois font une belle opération en tête de la N1, la RAAL aurait mérité rentrer avec un point.