Le RFB renoue avec le succès après avoir évité un forfait suite à une panne d’éclairage

Mais rapidement, les Limbourgeois prenaient le jeu à leur compte et s’octroyaient quelques belles possibilités, notamment un envoi de Bertaccini qui frôlait le montant et un coup franc de Coomans sur la transversale. Ensuite, le RFB se voyait justement annulé un but lorsque Chevalier décalait Tainmont qui trouvait l’ouverture…en position hors jeu. Juste avant la pause, Tainmont tentait sa chance, mais son tir était dévié sur Valkenaers.

Après la pause, Tessenderlo dominait largement les débats et se procuraient plusieurs opportunités dont un coup franc de Swinnen qui léchait la barre, avant d’ouvrir méritoirement le score suite à une splendide reprise de volée de M. Vermijl. Fort heureusement pour les Borains, Chevalier profitait d’une incompréhension dans la défense pour rétablir l’égalité, avant de louper le break dans la foulée.

Ce n’était que partie remise, puisqu’il s’infiltrait dans la défense visiteuse avant de glisser intelligemment à Lavie qui offrait un succès inespéré aux siens, qu'ils n'avaient plus connu depuis cinq matchs.

FICHE DU MATCH

Francs Borains : Saussez ; Fuakala, Deschryver (76e Laurent), Mohamed ; Mpati, Diallo, Itrak, Tainmont, lavie (89e Donnez) ; Chaabi (70e Grisez), Chevalier.

Tessenderlo : Valkenaers ; M. Vermijl, Vanaken (89e Bammens), Coomans ; Hulsmans, Kerckhofs, Swinnen, Jeunen, Voca ; L. Vermijl, Bertaccini (62e Mbuyi-Mbayo).

Arbitre : M. Patris.

Avertissements : M. Vermijl, Deschryver, Fuakala, Vanaken, Tainmont, Lavie.

Les buts : 73e M. Vermijl (0-1), 77e Chevalier (1-1), 82e Lavie (2-1).