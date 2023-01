EN IMAGES: le jogging de l'ENL Water-polo

Pour sa deuxième édition, l’organisation du club de water-polo de La Louvière, qui avait reçu l’aide logistique de Maxime Doyen pour sa toute première, avait été conviée à entrer dans le Challenge. Un changement qui a finalement été payant. En 2022, 370 dossards avaient été vendus. Ils étaient 628 ce dimanche matin. De quoi ravir les organisateurs.

”C’est au-delà de nos attentes, de nos espérances”, sourit Frances Januth. “Au début, on ambitionnait plutôt 450-500 et on aurait été content. On est vraiment heureux. La pub qu’on a faite autour de ça et le Challenge du Hainaut nous ont bien aidés. En plus, la météo était plus clémente que le samedi, ça nous a aussi aidés un peu en termes de participations.”

Deux distances avaient été prévues avec finalement un départ groupé. “Pour des raisons de police”, explique l’organisatrice. “C’est l’une des remarques qu’on a entendues : ça aurait été mieux un départ groupé. Mais à ce niveau, on est tenu aux contraintes de la Ville et de la police.”

Ça n’a pas empêché les coureurs d’apprécier le parcours identique à l’année passée. “Nous n’avons rien touché au circuit non mais comme nous ne sommes plus en mode Covid, l’événement était bien plus chaleureux, moins contraignant et ça a incité plus de monde à nous rejoindre.”

Mise sur pied l’année passée pour la première fois, l’initiative vise à récolter de l’argent pour soutenir le projet de stage pour les jeunes du club de l’ENL Water-polo. “Ça permet d’être plus accessible car la logistique peut être assez coûteuse”, sourit Frances. “On doit encore faire les comptes mais on est content de pouvoir récolter une plus grosse somme.”

En termes de résultats, sur la grande distance, Sébastien Gybels (35 : 00) a devancé, avec un peu moins de deux minutes d’avance, le lauréat de l’édition précédente Pierre Lamblin (36 : 58). Le podium est complété par Justin Jullien (37 : 29). Elodie Van den Abeele est la prmeière femme. Elle a parcouru les 9,92 km en 40 : 18.

Sur le 5 km, Glenn Hadj est annoncé premier mais il est arrivé main dans la main avec Dorian De Groote. Ils ont bouclé les 5,22 km en 18:08. Ricardo Dos Reis Monteio complète le podium en 18:31. La première dame est Florence Durieu (22:42).