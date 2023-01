La RAAL assure l’essentiel à Mandel

Cette avance au marquoir n’a pas contrarié plus que ça les Louviérois qui ont remis patiemment le pied sur le ballon. Avec Bangoura titulaire pour la première fois, les offensives louviéroises se sont succédé et l’égalisation est d’ailleurs tombée du pied de Bangoura. Arrivé il y a une semaine, l’attaquant a réalisé un merveilleux geste avec un contrôle poitrine et l’enchainement d’une frappe qui a trompé Goblet.

La même physionomie s’est répétée en début de deuxième période et les Loups ont été récompensés avec un deuxième but sur un penalty que les Loups ont dû botter deux fois. Goblet pensait avoir fait le plus dur en sortant le penalty de Liongola mais l’arbitre a fait retirer. C’est alors Soumaré qui s’est chargé de mettre au fond.

Les Loups sont restés à portée d’une égalisation par moments mais sont rentrés avec une victoire méritée.

Mandel : Goblet ; Cisse, Fonkeu, Verhaest ; Dekuyper, Tarfi, Mavinga (86e Kaddouri), Bia, Tiboue, Laloux (76e Vandommele), Rucquois.

Raal : Libertiaux ; Fiore, Corneillie, Calant (46e Angiulli), Gueulette (67e Franco), Liongola (83e Faye), Francotte (46e Gobitaka), Vanzo, Azevedo, Soumare, Bangoura (74e Lambo).

Arbitre : M. Zeebroek.

Avertissements : Tiboue.

Les buts : 10e Bia sur pen. (1-0), 44e Bangoura (1-1), 67e Soumaré sur pen. (2-1).