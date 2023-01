À 22 ans, le milieu offensif arrive de Saint-Priest (Nationale 2 française et filiale de l’OL) où il compte une quinzaine d’apparitions. Il a été formé au Losc notamment. Il connait Alexis Calant et Victor Corneillie, originaires aussi du Nord de la France. “Grâce à Alexis, je connaissais déjà un peu la RAAL. “C’est un projet de taille, avec un challenge intéressant à la clé. Je suis heureux de les rejoindre. J’ai également hâte de découvrir le public et les supporters”, a-t-il commenté sur le site de la RAAL.

C’est à Lille qu’il a fait ses armes en premier avec un premier contrat pro et compte aussi des sélections en équipe de France U15 et U16. Il se décrit comme un footballeur qui aime le ballon, à l’aise techniquement. De quoi effectivement plaire à Frédéric Taquin.