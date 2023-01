On avait déjà annoncé il y a quelques jours que des départs étaient prévus, on peut désormais confirmer que trois éléments, tous arrivés cet été, ont été priés de se chercher un nouveau club.

Après Beni Badibanga avant même la fin de l’année civile, c’est Anas Hamzaoui, Gabriel Lemoine et Mathéo Vroman dont la RAAL se sépare.

Après le match contre Rupel Boom (Hamzaoui a été titulaire ce jour-là), ils avaient été versés dans une sorte de noyau C en ce début de deuxième partie de saison mais n’entraient plus dans les plans du staff. Ils n’étaient d’ailleurs pas présents ni à Maasmechelen, ni à Mandel.

Nawfel Saidi et Bryan Apy ont été invités à rejoindre le noyau B, les espoirs, pour emmagasiner du temps de jeu et peuvent donc toujours être appelables en N1. Saidi était d’ailleurs sur la feuille de match au Patro.

Concernant les trois départs, il s’agit de joueurs au temps de jeu limité. Avec parfois un peu de poisse (comme une comotion à quelques jours d’une première titularisation annoncée), Gabriel Lemoine n’a jamais réussi à s’imposer dans l’attaque louviéroise. Pourtant, le secteur offensif a été fortement marqué en première partie de saison avec plusieurs blessures sans que le Louviérois n’arrive véritablement à saisir sa chance. Après Bruges, Bordeaux, Lommel et Hartberg (Autriche), l’attaquant de 21 ans n’a pas encore réussi à s’imposer dans un noyau d’équipe première.

Mathéo Vroman s’inscrit dans la même lignée que Lemoine. Arrivé de Mouscron, sa carte de visite aurait dû lui permettre de venir concurrencer Soumaré et compagnie mais il n’a jamais réussi à être intégré au dispositif louviérois. Il s’est contenté de petites montées au jeu et peut donc se chercher un nouveau club.

Anas Hamzaoui a lui eu plus de temps de jeu que ces deux jeunes équipiers mais il n’a jamais véritablement convaincu en tant qu’ailier.

Profil plus défensif, il aurait pu dépanner dans une défense à quatre – raison pour laquelle il a d’ailleurs été pris selon nos informations – mais la RAAL n’a pour l’instant jamais remanié sa défense pour passer à quatre défenseurs et ne compte vraisemblablement pas le faire. D’autant qu’avec le retour en forme d’Angiulli, le staff a des armes derrière.

Dans l’autre sens, il pourrait y avoir d’autres arrivées. On le sait la saison est longue et le staff ne veut pas laisser passer le train vers la Challenger Pro League. Le club discute avec des profils de style ailiers/pistons. Aux côtés de Gobitaka, Liongola et Francotte, le staff aimerait en avoir un 4e de ce niveau pour équilibrer la concurrence dans les autres secteurs.