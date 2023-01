Rugby : Adèle Robert continue d'écrire l’Histoire de l’arbitrage belge

En 2019, Adèle Robert, première femme belge à arbitrer une rencontre internationale

”J’ai déjà arbitré dans les divisions inférieures”, précise Adèle. “Et on m’avait déjà prévenu que cela pourrait arriver mais qu’il n’y avait aucune précipitation à avoir. Avec cette Journée spéciale le dimanche, ils ont voulu marquer d’autant que dans le cadre du projet Wallonie Ambition Or, pour lequel je suis ambassadrice, Elio Di Rupo allait être présent.”

Si diriger les hommes n’est pas nouveau dans sa carrière d’arbitre, celle qui a joué à Soignies a du coup découvert le plus haut niveau en Belgique. “Techniquement et physiquement, il faut être prêt car il y a une grande différence entre la D1 et la D2. Le niveau est élevé, ça va vite. Dans les impacts, en termes de contacts et de vitesse, c’est impressionnant. Il fallait être bien préparée. Ce que je devrais améliorer, c’est au niveau du tri des fautes. Au rugby, il est important de distinguer celles qui ont un réel impact sur le jeu ou si c’est dangereux et les autres. Il faut pouvoir assurer une certaine fluidité dans le jeu.”

Figure bien connue du monde de l’ovalie en Belgique, Adèle n’a pas connu de difficultés à se faire respecter. “Le fait d’être une femme n’a jamais été un frein”, affirme qui a l’habitude de diriger les rencontres internationales chez les dames. “J’ai arbitré comme d’habitude. Il n’y a eu aucune différence parce que j’étais une femme.”

Cette première effectuée, Adèle se prépare comme chaque jour pour assurer ses désignations du week-end. Si la D1 masculine n’est pas encore remise à son planning, elle a toutefois des objectifs internationaux qui vont se profiler. “Mon ambition ou objectif n’est pas forcément d’arbitrer la D1 hommes mais plutôt de continuer à passer les étapes et progresser à l’international”, explique l’arbitre de 29 ans qui a reçu une bourse dans le cadre de son statut d’internationale. “J’arbitrerai dans quelques jours en championnat d’Europe hommes (touche lors de Ukraine-Suède) et femmes (Pays-Bas-Suède). À la touche pour les hommes et au centre pour les dames. Je travaille et m’entraine pour continuer à progresser et évidemment j’aimerai continuer à passer les étapes. Je suis dans la bonne moyenne d’âge mais je me dis qu’il aurait été intéressant de me lancer dans cette vocation un peu plus tôt”, sourit celle qui encourage le plus de monde à la suivre dans cette démarche.