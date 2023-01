L'adversaire de ce samedi, Thes, est "une valeur sûre de la série"

”Avec Gueulette, Vanzo, Oukiné et Fiore, on a finalement des solutions à ce poste-là alors qu’avec Maxime Pau, on a un autre milieu relayeur qui demande constamment le ballon n’importe où sur le terrain, qui sait le garder et qui peut faire souffler l’équipe quand on est sous pression. À l’image d’un Louka Franco.”

De quoi laisser penser à une baisse de régime du n°22 de la meute ? “Pas du tout. D’ailleurs, ils peuvent aussi jouer ensemble. Au Patro, même s’il n’avait pas fait un gros match, on a vu que la sortie de Louka nous avait mis en difficultés, un tel profil nous manquait, on n’avait plus autant de disponibilités. On a besoin d’équilibre et en match, on pourra avoir soit l’un, soit l’autre à disposition ou les deux en même temps. On sacrifie en quelque sorte le milieu défensif car notre ligne directrice reste de toute façon tournée vers l’offensive.”

