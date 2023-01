De 0-3 à 3-3: de quoi avoir des regrets pour l'URLC à Solières

Il ne fallait pas manquer la première demi-heure faute d'être privé de but alors qu'il y en a eu six. Ce n'est pas chaque semaine qu'une équipe plante trois buts en 15 minutes puis que son adversaire fait de même dans un laps de temps identique ! "J'ai énormément de regrets après ce partage", pestait Sébastien Pensis, le coach intérimaire des Loups. "À 0-3, certains ont cru le match gagné et ont permis à nos adversaires de revenir. Heureusement, la mentalité a été meilleure après le repos alors qu'on était à dix."