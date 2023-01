Penalty raté pour Louka Franco lors de RAAL-THES : “Je m’excuse auprès du groupe”

Feux d'artifice, banderole: les Green Boys ont fêté leur 18e anniversaire avant RAAL - THES (VIDEO & PHOTOS)

”Je m’excuse auprès du groupe”, souffle Franco. “Je voulais tirer du même côté qu’à l’aller mais j’ouvre trop mon pied. Depuis que je suis à la RAAL, c’est peut-être le deuxième que je rate. Je sais que je vais passer une mauvaise soirée.”

Avant de tirer, son cousin Adriano Bertaccini était venu le chambrer lui soufflant “tu vas le rater”. Un chambrage entre cousins qui ne semblent pas avoir perturbé Franco. “Non pas du tout”, affirme-t-il. “Je veux trop la mettre à gauche.”

Ce penalty et ce but auraient récompensé son très bon match. Vu la physionomie et les résultats de Liège et de l’Olympic, les Loups savent qu’ils sont peut-être passés à côté de quelque chose. “On a réalisé une grosse première période et on encaisse un bête but après un centre qui frôle la ligne et on ne la sort pas. Le joueur n’avait plus, en 2e zone, qu’à fusiller notre gardien. On a reçu un petit coup sur la tête mais on a tout de même fait un gros match. Le penalty, c’était la cerise sur le gâteau. Ce n’est pas grave, ça arrive. Dès lundi, on va recommencer à travailler.”

Nul doute que le Carolo continuera à prendre ses responsabilités si la situation se représentait à nouveau. La semaine prochaine, ils enchaineront un nouveau gros match. À l’Olympic, ils seront attendus de pied ferme. Ce sera peut-être sans les Ultras, vu les conditions imposées, mais après avoir perdu à Liège, au Patro, le déplacement à la Neuville offre l’opportunité de s’imposer face à un concurrent chez lui. “Il n’y a aucune pression sur le groupe ou le staff. En continuant comme ça, je sais qu’on y arrivera dans le Top 3 à la fin. Je sais qu’on est capable d’aller gagner à l’Olympic pour montrer qu’on peut aussi gagner un gros match à l’extérieur.”