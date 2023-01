”Nous avons fait un très gros match en défense avec notamment un très bon Dylan Magagnin dans les buts. Mais on avait eu le temps de bien les analyser avec de la vidéo notamment. On avait vu où ils étaient dangereux et on avait bien préparé ça. Malheureusement, nous n’avons pas pu concrétiser autant nos occasions qu’on l’aurait espéré. Notre finition n’était pas top comme en championnat où notre efficacité avait fait la différence”, souffle Kevin Chavepeyer, le coach. “C’était un match équilibré, ils ont même eu une occasion d’égaliser à 6-6. Anvers est peut-être un ton en dessous de nous, Mouscron ou Malines mais ça reste une équipe qui a joué des finales, des titres. C’était un match de Coupe et ça se gagne avant tout.”

Pour expliquer cette petite statistique offensive, les Loups peuvent avancer des circonstances atténuantes. La piscine du Point d’Eau ayant été fermée quelque temps, ils ont dû voyager pour s’entrainer. “On est allé à Nivelles, Charleroi… Avec très peu de ballons possibles et donc très peu d’occasions de s’entrainer face à un but”, se désole le coach louviérois. “Mais si on a pu compter sur un grand Dylan dans les buts, Tanguy Godeau nous a fait du bien aussi. Il a marqué trois buts et défensivement, il a été très présent. On l’a senti très motivé. Pourtant, en début de semaine, il avait été malade mais il a de nouveau montré qu’il était indispensable.”

L’ENL poursuit donc son aventure en Coupe de Belgique et ira défendre ses chances dans le dernier carré à Alost, là où seront organisées les demi-finales et la finale fin mai. Une organisation que l’ENL n’a pas pu obtenir cette fois. “Ce n’est pas plus mal que ça se joue sur terrain neutre”, sourit-il. “Les autres concurrents sont Mouscron et peut-être Malines et Eeklo qui doivent encore jouer. Idéalement, on aimerait éviter Mouscron et Malines mais eux aussi doivent se dire ça de nous (rires). Mais de toute façon pour avoir un titre, il faut pouvoir battre tout le monde et les grosses équipes aussi.”

En attendant, les Loups reprennent le championnat ce week-end avec la réception de Tournai.