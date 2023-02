Mathis Alves à l’Euro de karaté avec de l’ambition : “Objectif médaille”

Mais depuis l’Euro l’année passée et le Mondial en octobre, le gamin a pris un peu d’expérience, confortant alors une ambition et un rêve qu’il a depuis plusieurs années. “Je veux être champion du monde !” lance-t-il. “Je ne sais pas quand ça arrivera mais je sais que je peux le devenir. Je fais tout pour. J’ai envie de gagner, j’aime gagner, je suis un compétiteur. C’est un objectif que tout le monde veut se fixer.”

La photo officielle de la Fédération. ©FFKMA

Un passionné de karaté avant tout

S’il n’atteint pas encore la barre du 1m70, Mathis Alves se sent pourtant déjà grand dans son kimono. Pas de pression excessive, juste un enchaînement d’entraînements qui ferait pâlir de jalousie l’agenda du Premier ministre. “C’est une vraie passion. J’aime ce sport”, s’enthousiasme-t-il. “Je me donne tout le temps à fond car j’adore cette sensation de fatigue quand je me suis entrainé à fond.”

Arrivé sur les tatamis il y a six ans, à Rebecq, Mathis Alves suit les traces de Quentin Mahauden, Rebecquois qui fut scolarisé à Soignies. Avec le fer de lance des karatékas belges, le Sonégien y trouve chaussure à son pied. “J’ai été conforté dans cette passion avec les médailles qui ont commencé à arriver chez les jeunes”, se souvient ce champion de Belgique. “Quand on a décroché une première médaille, on veut une deuxième et une troisième après. La compétition, j’aime vraiment ça car je veux tout gagner.”

À 14 ans, s’il se voit déjà sur le toit du monde un jour avant de refermer ce chapitre une fois la carrière terminée, il reste un adolescent avec les contraintes scolaires qui suivent. Avec son statut de jeune talent, il peut toutefois alléger son emploi du temps. “On a juste enlevé l’éducation physique, religion et CPC. Mais pas plus”, souffle le papa Miguel qui le suit partout. “Pour l’instant, on ne voulait pas davantage.”

Il n’en reste pas moins qu’avec les entrainements quasiment quotidiens, les stages en équipe nationale, Mathis n’a que très peu de temps libre. “Tout mon temps libre, je le passe au karaté. Que ce soit aux entrainements en France, à Rebecq ou en équipe nationale ou alors en tournois”, sourit cet étudiant en troisième secondaire. “L’avantage avec les entrainements nationaux et les stages, c’est qu’on peut avoir des entrainements de qualité avec des coachs au niveau plus élevé. J’ai aussi un préparateur physique une fois par mois. On peut aussi lui demander un programme individuel.”

Gants bleus, Mathis Alves adore la compétition. Il veut désormais décrocher une médaille à l'Euro. ©FFKMA

Pas mal de compétitions à l’étranger

Suivant les traces de Miguel, le papa, lui aussi passé par cet art martial, Mathis sait qu’il a des atouts à faire valoir. Et pas seulement un mental et une motivation à toute épreuve. “Ma vitesse est peut-être ma grande qualité. J’ai une grande vitesse, une grande explosivité même si je peux encore l’améliorer. Je vois tout arriver comme les techniques des adversaires.”

S’il a des rêves plein la tête avec le karaté, il garde toutefois aussi les pieds sur terre, préférant s’inspirer de modèles ayant construit une trajectoire qu’il se verrait bien emprunter aussi. “Mes idoles sont notamment le Français Steven Dacosta (NdlR : premier champion olympique) et l’Azeri Rafael Agayev.”

Fini désormais les “petites” compétitions en Belgique, Mathis Alves s’inscrit plutôt dans les Youth League (des compétitions de jeunes permettant de se qualifier pour les grands championnats) ou les tournois internationaux. Le capital confiance et expérience grandira de la sorte et cela passe aussi par Larnaca à Chypre pour le Championnat d’Europe ce vendredi. “Là-bas, ce sera objectif médaille. Evidemment, à force de disputer des tournois à l’étranger, je commence à bien connaître mes adversaires. Je sais à quoi m’attendre mais ça ne me fait pas peur.”

S’en suivront ensuite des voyages loin de sa base natale à Dubai, en Espagne, en Croatie ou encore au Mexique dans quelques mois. Souvent des déplacements non pris en charge et aux frais de la famille (excepté pour l’Euro ou le Mondial) mais qui doivent lui permettre de se rapprocher davantage de son rêve et de son objectif. Et peut-être aussi de voir du pays. “Souvent, il faut aussi aller observer les copains et les encourager. On ne va pas seul là-bas. On peut aussi toutefois un peu profiter du séjour”, sourit-il.