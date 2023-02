Elle a été condamnée à 5000 € et à des matchs à huis clos pour les incidents qui ont émaillé le début du match au Patro il y a trois semaines. Pour rappel, les supporters de la RAAL (pour qui aucun combi-car n’était imposé) avaient lancé des fumigènes qui avaient atterri sur le terrain, forçant l’arbitre à interrompre la rencontre deux fois.

Pour cela, la sanction infligée est de l’ordre de 5000 € et de matchs à huis clos. Deux effectifs et un avec sursis d’un an (jusqu’au 29 janvier 2024).

Le club a décidé de faire appel qui est suspensif. Aucune date n’est donc connue pour les éventuels matchs à huis clos.

Pour rappel, pour les incidents aux Francs Borains, la RAAL avait déjà été sanctionnée: une amende de 1500€ et un match à huis clos en sursis. En plus du forfait.