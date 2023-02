L'Olympic remporte un derby de feu ! (VIDEOS)

Un derby de feu

On jouait depuis deux minutes en seconde période et Gobitaka se retrouvait seul devant Moriconi. Le portier Carolo sauvait les meubles avec brio. Pas pour longtemps car le même Gobitaka réduisait le score. L'on jouait depuis une heure et le match devenait intense. Moriconi s'interposant plusieurs fois de façon cruciale, sortant notamment un ballon de la lucarne d'un réflexe extraordinaire. Il restait un quart d'heure à jouer et les Louviérois accentuaient la pression. Le match devenait même fou. Ouali propulsait le ballon sur le cadre, les filets en tremblent encore, mais monsieur Malhaise refusait le but ! Les Loups donnaient tout pour égaliser mais les Dogues tenaient, soutenus par un public déchaîné. Victoire des Carolos, dans un superbe derby !

R.Olympic Club Charleroi 2

RAAL La Louviere 1

Arbitre : M. Malhaise

Carte rouge : Faye

Cartes jaunes : Vanzo, Maisonneuve, Penin, Moriconi, Felix, Pau, Guedj, HassainiLes buts : Dahmane (1-0, 21e), Hadj-Moussa (2-0, 44e), Gobitaka (2-1, 55e)

Olympic : Moriconi, Ocakli, (67e Guedj), Felix, Maisonneuve, Dahmane (55e Rivollier), Delbergue (8àeReynders), Hassaini (80e Saïdane), Hadj-Moussa (67e Ouali), Kouri, Ito Singa, Penin

La Louvière : Libertiaux, Fiore (38e Calant), Faye, Corneillie, Gobitaka, Soumaré, Vanzo (80e Lambo) Azevedo (70e Pau), Franco (45e Gueulette), Francotte, Bangoura