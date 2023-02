Sans Thomas Vanhecke, le milieu de terrain de la RAAL a souffert à l’Olympic

Samedi soir, si on ne s’attarde qu’au match pur entre l’Olympic et la RAAL (et si on fait abstraction des échauffourées une fois le coup de sifflet final), une constatation a sauté aux yeux : les Dogues ont dominé les Loups en première mi-temps...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous