Handball : l’arbitre louviérois Alexandre Lechien rêve du top de la Beneleague

Alors qu’il va sur ses 38 ans, le Louviérois voit sa carrière, freinée par une grave blessure il y a quelques années, continuer à évoluer, lui qui a débuté dans l’arbitrage il y a une quinzaine d’années.

”C’est vraiment super”, s’enthousiasme cet arbitre élite. “C’est quelque chose de structuré. Alors évidemment, ce n’est pas encore le niveau pro mais l’encadrement est vraiment sérieux. On a un accueil personnalisé, un meeting avant le match, une procédure pour rentrer sur le terrain avec la musique de la Beneleague et surtout, il y avait du monde. En tant qu’arbitre-élite, on a en plus un entrainement national par mois, des analyses vidéos… Et c’est un sport où les sanctions sont progressives. Ça peut éviter tout débordement.”

Alexandre Lechien (à droite) et son binôme pour arbitrer en Belgique et en Beneleague. ©DR

Parmi les joueurs qu’il a dirigés ce samedi, il y avait du bon monde, notamment des internationaux belges ayant disputé le Mondial avec la Belgique en janvier. Ce qui le changeait un peu de ses habitudes en D1 belge même s’il aborde tous ces rendez-vous de la même façon. “Il faut évidemment de l’humilité, du sérieux, de la concentration. Il faut être attentif ce qu’il se passe, savoir lire le jeu et avoir une bonne condition physique importante”, précise ce directeur de département dans une haute école. “Avec un bon physique, tu cours mieux, te places mieux et tu prends alors de meilleures décisions. Le feeling doit aussi passer avec les joueurs, on ne peut pas être dans notre bulle. On doit être toutefois le moins visible pour être le plus efficace.”

Alors que son épouse connaît aussi une certaine progression dans l’arbitrage, il sait qu’il a très peu de chances d’évoluer au-delà de la Beneleague. “Pour cela il aurait fallu entrer dans une sorte de process plus jeune”, souffle-t-il. “Mais je reste ambitieux et mon objectif est de faire partie des meilleures paires de la Beneleague. Malgré mes entrainements hebdomadaires, je sais que j’ai encore de la marge en termes de physique. Il faut y aller étape par étape.”