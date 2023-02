Handball : Louis Di Ilio et Xavier Mathot se verraient bien arbitrer en Europe

Désormais, il en est à sa troisième année en tant qu’arbitre officiel mais avec véritablement une année d’expérience dans les jambes. Avec Xavier Mathot, son binôme, originaire de Charleroi et toujours joueurs à Mont-sur-Marchienne, il arpente les salles belges se partage entre la D1 dames et la D2 masculine.

”C’est en quelque sorte une suite logique à ma passion”, lance cet étudiant en informatique. “Depuis tout petit en fait, j’ai toujours aimé ça. Mon club, l’Entente du Centre, organise régulièrement des tournois en fin de saison et un jour, j’ai eu un sifflet en bouche. Ça a commencé ça. J’ai suivi à 16 ans une formation pour devenir arbitre officiel mais ma carrière a vraiment débuté il y a un an. En tant que joueur, il aurait été difficile d’évoluer très haut. Une perspective possible dans l’arbitrage.”

Ils forment un duo jeune, ambitieux et dynamique. “On a le même âge. En fait, on a toujours été adversaires comme joueurs”, rigole-t-il. “Au début, on ne pouvait pas se voir. Mais on a grandi (rires).”

Désormais, ce tandem continue sa progression avec la jeunesse comme atout. Si chez les dames, ils ont atteint le plus haut niveau en Belgique, ils espèrent avancer chez les hommes. En ligne de mire : l’international. Sous la supervision du Belge Klaus-Dieter Convents, chef des arbitres européens, ils savent que des portes peuvent s’ouvrir. “On est déjà pas mal suivi. En décembre, on a d’ailleurs arbitré le tournoi des quatre nations pour des sélections U17. On a dirigé le Luxembourg, la Lettonie et les Pays-Bas. Ce sont trois belles expériences qui nous donnent le goût de l’international. On a aussi pu siffler un amical d’équipes de Beneleague il y a quelques semaines. On rêve de Mondial, de Jeux… mais là ce qui nous manque évidemment, c’est l’expérience. C’est en pratiquant qu’on en aura. Le seul frein qui pourrait nous mettre des bâtons dans les roues, c’est la pratique de l’anglais mais ça, ça se travaille.”