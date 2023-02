Le premier quart d’heure était largement dominé par les Louviérois qui aux 10e et 14e, par Calant et Azevedo, avaient l’opportunité d’ouvrir la marque. Peu à peu, les Gantois montaient en puissance et commençaient à faire circuler avec beaucoup d’aisance le ballon. Sur une double bévue défensive, durant laquelle Faye se blessait, Igbokwe faisait 1-0 sans que l’on trouve à y redire tant le jeu proposé par les visiteurs était attrayant.

Les Loups marquaient le coup et en perdaient leur foot. Soumaré manquait d’un rien l’égalisation juste avant la pause

Sans complexe, Gand reprenait l’initiative en début de seconde période obligeant la RAAL à défendre. Les jeunes Buffalos posaient clairement pas mal de problèmes à leurs hôtes… Fred Taquin remaniait encore son équipe et Corneillie, par deux fois et Gobitaka manquaient de peu l’égalisation mais Fortin veillait au grain. Les minutes passaient et Gand pressant haut obligeait les Loups à ne pas trop se dégarnir.

La bonne volonté ne manquait pas du côté des Loups mais cela restait insuffisant au regard de la prestation aboutie des Gantois. A dix minutes du terme, Bangoura filait seul au but, était accroché pour les uns, jouait bien le jeu pour les autres, en phase fatidique. Soumaré prenait ses responsabulités et faisait 1-1. les Loups entamaient un véritable baroud mais en vain.