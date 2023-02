Des débuts compliqués mais des excuses pour Maxime Pau à la RAAL

On se doutait que la défaite face à l’ Olympic voici 10 jours laisserait des traces dans la composition choisie par Fred Taquin pour accueillir la jeune garde gantoise. Fiore, Franco et Bangoura en faisaient les frais et patientaient sur le banc. Si on y ajoutait aussi la blessure durant l’échauffement de Libertiaux,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous