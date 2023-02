Le soleil Abou, la maturité d’Herman, le perfectionniste Libertiaux : trois gardiens à la RAAL, pas de titulaire indiscutable (+ INFOGRAPHIE)

À la RAAL, le poste de n° 1 n’existe pas chez les gardiens. Herman et Libertiaux se sont partagé la cage cette saison.

On dit souvent qu’une hiérarchie bien installée parmi les gardiens permet une stabilité avec la défense. À la RAAL, si on n’est pas adepte pour autant du système d’alternance, on a fait le choix de ne pas désigner de n° 1 ou de n° 2 en début...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous