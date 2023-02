La Raal a juste oublié de marquer à Dessel !

À la recherche de sérénité et de régularité, la Raal sait qu’elle ne peut plus perdre (trop) de points en chemin. Le déplacement à Dessel n’avait pourtant rien d’une simple promenade pour les Loups. L’équipe anversoise n’est plus aussi facile à dompter depuis l’arrivée de Stijn Vreven à sa tête. Privée de quatre titulaires (suspendus), on s’imaginait aisément qu’elle laisserait la main aux hommes de Fred Taquin. Sans surprise, la Raal tentait d’imprimer le tempo en évoluant le plus haut possible. Soumaré et consorts multipliaient les tentatives au fil des minutes, sans pouvoir régler la mire pour prendre en défaut l’arrière-garde adverse avant le repos. La domination louviéroise reprenait de plus belle après la pause. Tellement évidente que les Loups en tombaient rapidement dans le gâchis, y compris sur un but de Bangoura annulé pour hors-jeu (57e). La malchance s’en mêlait aussi sur une reprise de Francotte fracassant l’équerre (61e). La Raal maintenait une pression constante dans la dernière demi-heure, mais le verrou anversois restait fermé à double tour. Comme à l’aller au Tivoli, la Raal doit se contenter d’un 0-0.