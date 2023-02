Depuis début janvier, Hamzaoui avait rejoint, avec Lemoine et Vroman (lesquels se sont recasés à Knokke et Mandel), le noyau C où Badibanga s'entrainait déjà seul dans son coin.

Étant toujours à la Wolves Academy, ils ont finalement fait leur retour cette semaine dans le groupe de Frédéric Taquin. “On a eu une discussion avec Beni et on a trouvé un terrain d’entente sportif”, précise Frédéric Taquin. “Le différend n’était pas énorme et ce n’était que sportif. Il comprend le message et ce que j’attends de lui. Partant de là, on travaille ensemble et il fera le maximum pour aider l’équipe à atteindre son objectif. Offensivement, il peut apporter un plus."

Le cas Badibanga a aussi été au centre d'une polémique en fin de mercato quand il est finalement resté à la RAAL alors que de l'intérêt était parvenu à ses oreilles en provenance notamment de l'Olympic et d'autres clubs. Quelques jours après la clôture du mercato, le président des Dogues avait notamment publié un document de son homologue louviérois dans lequel il affirmait que Beni Badibanga ne serait pas réintégré dans le noyau de N1 en cas de transfert de Lioka-Lima (qui semble sur une voie de garage à l'Olympic et qui intéressait fortement la RAAL). La situation actuelle est donc plutôt particulière.

"Le timing de cet envoi et de la discussion sont de l'ordre des coïncidences et ne sont pas liés. La discussion entre Beni et l'entraineur n'a pas pu avoir lieu avant le 31 janvier. Pourtant, cela faisait plusieurs jours qu'ils devaient se voir et comme cela s'est passé bien mieux que prévu, Beni a alors fermé toutes les portes, pas seulement celle de l'Olympic", insiste David Verwilghen, le responsable du recrutement à la RAAL. "Pour nous, Beni était un joueur libre et il était donc libre de s'engager avec le club qu'il voulait. C'est lui qui a finalement décidé de rester, après cette discussion, pour essayer de terminer ce pourquoi il nous avait rejoints, plutôt que de tenter une nouvelle aventure."

Concernant le document envoyé par Salvatore Curaba à Mohamed Dahmane le soir du 31/01, lequel l'a publié la veille du choc entre les deux équipes, la RAAL n'a pas voulu s'épancher davantage.

Pour Hamzaoui, la décision de se séparer de lui relevait plus du dispositif dans lequel les qualités et le profil du joueur ne semblaient pas s’imbriquer.

Les deux joueurs sont sélectionnables. Angiulli est suspendu, Vanhecke s’est fait opérer mercredi de sa pubalgie. Blessé avant le match dimanche, Libertiaux pourrait ne pas être prêt. Tout comme Faye, sorti blessé contre Gand, pour qui le club est allé en appel de sa suspension de trois semaines consécutives à son exclusion à l'Olympic.