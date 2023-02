Soumaré avait lancé les hostilités en convertissant un penalty après une faute sur un Pau plutôt à son affaire en (83e. Les spectateurs (sans les Ultras en première période) pensaient alors la victoire aisée mais Reuse sur corner montrait aux Loups qu’il fallait bien rester attentif sur corner.

Très en jambes, YAdi Bangoura était lui récompensé par un premier avant la pause mais comme souvent, déjà contre Thes, et après ce premier but de Soumaré, les Loups se sont déconcentrés. Sur une frappe anodine de Sula à l’entrée du rectangle, Damien Herman se loupe et laisse rentrer le ballon alors qu’il plongeait bien sur la balle.

Heureusement, la réussite a été de retour au Tivoli en même temps que les Ultras et Bangoura et Lambo ont donné le score définitif aux Louviérois.

Une victoire méritée mais qui n’a pas totalement rassuré. Dominants, les Louviérois n’ont pas réussi à mettre en marche le rouleau compresseur que par moments, se mettant alors en danger.

Ce match s’est joué dans une ambiance particulière en première période. Les Ultras ont manifesté leur mécontentement en arrivant qu’en deuxième période et en déployant une banderole : “Victimes de notre passion ! Voici un stade à la Toto !”

Toto faisant référence à première vue au président Salvatore Curaba. Une rencontre entre la direction et les Ultras avait eu lieu dimanche matin durant laquelle les dirigeants auraient indiqué aux supporters les mesures prises. La RAAL a en effet été sanctionnée de trois matchs à huis clos effectifs et un en sursis après l’envahissement de terrain aux Francs Borains et la direction organise une conférence de presse ce lundi pour annoncer des mesures.