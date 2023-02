Souvent sanctionnée pour ses supporters, la RAAL veut sensibiliser : “On veut provoquer une réflexion globale sur la loi”

C’est dans ce sens que la direction de la RAAL avait organisé une conférence de presse ce lundi 18h pour revenir sur ces incidents.

"On sait qu'on ne peut pas être totalement déresponsabilisé."

La direction a annoncé des mesures directement pour les supporters.

Et elle a aussi tenu à se faire entendre auprès de la Fédération en menant également des actions. “On veut marquer le coup, il faut pouvoir tenir compte des circonstances”, lance Toni Turi. “On est systématiquement sanctionné. Et vu ce casier judiciaire, les sanctions sont de plus en plus importantes. On veut sensibiliser pour faire évoluer cette loi qui dit qu’on est systématiquement responsable de nos supporters. Il faut un électro choc.”