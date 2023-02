Les Francs Borains n’ont pas le droit à l’erreur : “Batailler comme des guerriers, car chaque match est difficile”

Ce mercredi, ils vont ponctuer leur triptyque en déplacement à Tirlemont où il faudra absolument aller chercher quelque chose pour revenir sur le troisième classé (RAAL) qui a accentué l’écart ce week-end, qui est maintenant de six points, mais le RFB compte toujours deux matchs de moins. “L’objectif était de prendre le plus de points possible lors de nos trois déplacements. Le bilan des deux premiers n’est pas terrible (1/6). À nous de faire le maximum pour aller chercher un succès à Tirlemont pour rester le plus haut possible dans le classement. Il faut batailler comme des guerriers, car chaque match est difficile. On va continuer à travailler dur à l’entraînement pour atteindre notre objectif."

Pour ce match, Arnauld Mercier va devoir se passer de plusieurs joueurs. Laurent et Mohamed sont suspendus, Vannoye et Arib ne sont pas qualifiés étant donné qu’il s’agit d’un match remis. Par contre, les nouvelles sont rassurantes pour Tainmont qui est sorti blessé à Knokke (tendon d’achille), il s’agissait d’un coup direct et il est apte, au même titre qu’Itrak. À noter que Tirlemont reste sur quatre nuls consécutifs et est invaincu depuis le 6 novembre sur son synthétique. Les Verts n’ont remporté qu’un seul succès sur ce genre de surface, pour un bilan de 6/21. Certes, les statistiques ne plaident pas en leur faveur, mais sont faites pour être démenties, et c’est ce que compte bien prouver le RFB.

Noyau : Audin, Boulenger, Cabral, Chaabi, Chevalier, De Oliveira, Deschryver, Diallo, Donnez, Dubois, Fuakala, Itrak, Lauwrensens, Lavie, Mpati, Saussez, Sousa, Tainmont.