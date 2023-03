Sur le synthétique de Tirlemont, les Loups ont trouvé là une surface de jeu idéale pour leurs qualités techniques.

Avec la présence de Badibanga dans le onze de base pour la première fois depuis le 29 novembre et le partage à Tessenderlo, la meute de Frédéric Taquin a vécu une première période à sans unique, sans faille.

Se basant sur la très bonne organisation défensive (OHL a été très souvent pris au piège du hors-jeu), le bloc a alors pu se présenter très souvent dans le rectangle adverse en faisant tourner et en alternant.

Le but d’ouverture est d’ailleurs parti des pieds de Vanzo pour atterrir au final au deuxième poteau où Liongola ne s’est pas fait priver après le centre de Pau dont le volume de jeu (récupération, technique, infiltration) a été prépondérant dans ces 45 premières minutes de domination où il a juste manqué le deuxième but louviérois.

La RAAL a en effet attendu la deuxième période pour se mettre vraiment à l’abri – alors qu’OHL se montrait un peu plus percutant sur le flanc d’Angiulli – via Maxime Pau après un beau travail de Bangoura. À peine monté au jeu, Lambo inscrivait un nouveau but en étant au bon endroit dans le rectangle sur le centre de Francotte.

Avec cette nouvelle victoire, la RAAL conforte sa place dans le Top 3 à quelques jours du choc face aux Francs Borains.