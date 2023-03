La RAAL reçoit les Francs Borains avec confiance : “Les victoires appellent les victoires”, préface Mohamed Soumaré

L’attaquant n’affiche toutefois pas d’excès de confiance alors que le club accueille sa bête noire. “C’est surtout de la sérénité. On est évidemment en confiance car on reste sur deux victoires. On voit que l’équipe a grandi au fil de la saison. Elle est désormais plus mature qu’en première partie de saison. Les feux sont au vert et les victoires appellent les victoires.”

Dans un Tivoli vide, huis clos oblige, les Loups entendent conforter leur troisième place face à des Borains de retour dans la course. On se dit surtout que le rendez-vous arrive peut-être au meilleur des moments. “On est dans une ambiance de sérénité actuellement. Peut-être que si on avait dû jouer ce match il y a trois ou quatre semaines, ça aurait été différent. Je ne dis pas qu’on aurait été stressés mais il y aurait eu un peu plus de pression, de désordre. On a passé ce creux en restant bien au milieu de la tempête et en ne sortant pas du périmètre pour éviter la tornade. C’était le mieux à faire.”

guillement "Notre façon de jouer n'a pas changé, elle a évolué."

Nicolas Baquet lors du point presse hebdomadaire l’a encore rappelé : un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Quand on sait que les Verts ont mis du temps à enchainer, à nouveau, les victoires malgré un jeu plutôt attractif, les Loups devront mettre leur bleu de travail pour enfin prendre l’ascendant sur les rivaux hennuyers. Le discours s’est adapté et le beau jeu n’est plus une priorité. “Ça s’inscrit dans la maturité”, embraie Souma. “On ne peut pas faire passer le beau jeu avant les victoires évidemment. Surtout dans un derby. On ne l’oublie pas car cela reste notre ADN. En fait, notre façon de jouer n’a pas fondamentalement changé. Elle a juste connu une évolution. Et puis, ça tourne mieux maintenant qu’il y a quatre semaines. Une saison n’est jamais linéaire. Le club a fait des transferts et on voit qu’ils apportent une plus-value.”

Que ce soit Maxime Pau ou Yadi Bangoura, ces renforts ont effectivement réussi à s’imposer dans le dispositif. Ce qui a permis à la RAAL de rentrer une copie parfaite face à OHL avec des buteurs différents. Meilleur artilleur louviérois, Soumare reste toutefois loin de son homologue boussutois, Chevalier. Neuf buts les séparent mais le Louviérois ne s’y attache pas. “Évidemment, si je peux claquer un triplé, je serai le premier heureux”, s’amuse le numéro 9. “Mais au final, tout doit se faire dans l’intérêt du groupe et il est plus intéressant de voir tout le monde marquer et de voir le danger arriver de partout.”