T2 de la RAAL, Nicolas Baquet préface le derby RAAL-Francs Borains : “On a revu notre approche pour ce match”

À Saint-Julien, pour s’enlever la pression, on évitait de trop évoquer l’aspect derby, parlant plutôt d’un match comme un autre. Que ce soit pour le RFB ou l’Olympic. Cette semaine, ce fut un peu différent. “On a effectivement revu notre approche”, souffle Nicolas Baquet, le T2. “Avant, on avait tendance à dire qu’avec leur talent, ils pourraient faire la différence. Pour cette affiche, on a clairement fait passer le message qu’un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne et que leur talent pourrait ne pas suffire car le RFB ne viendra pas la fleur au fusil. On a voulu changer notre fusil d’épaule.”