Belle réussite pour le retour du Trail des Bosses à Braine-le-Comte (PHOTOS & VIDEOS)

”On a pu avoir un peu peur. Finalement la boue, c’est un ingrédient du trail”, sourit Christophe “Zous” Houssiau. “Et puis le gel, ça fait partie du jeu en cette période.”

À la barre de la course depuis quelques années, après avoir repris l’organisation, les Brainois avaient changé de lieu de départ. C’est à l’Athénée Jules Bordet, le long des Étangs Martel, qu’ils avaient installé tout le matériel. Fini le départ quasiment dans le Bois de la Houssière.

Les organisateurs étaient contents. Un an après l'annulation, ils ont pu organiser l'édition 2023 du Trail des Bosses. ©Dumont

”C’est bien mieux adapté pour l’accueil et toute la logistique”, continuent les organisateurs. “Et puis, avant, on encombrait pas mal les alentours de Torine, un lieu très prisé.”

Trois distances avaient été proposées : 40km, 25km et 15km. Au total, près de 900 dossards avaient été épinglés dont 400 pour le 25 et 400 pour les 15. Une belle réussite même si 200 inscriptions avaient pourtant été enregistrées pour la plus longue distance.

”Ce qui fait la réussite, c’est le Bois de la Houssière. C’est un cadre magnifique. Et il y a évidemment tous les à-côtés qui rendent l’événement très convivial. Aux ravitos, on a proposé du foie gras, du vin… des trucs différents des traditionnels mets pour ce genre de courses comme les oranges, bananes, eau… Le Trail des Bosses, ce n’est pas juste pour la performance ou le chrono. C’est pour tout le monde. Évidemment, les gens apprécient les segments mais on a voulu proposer quelque chose de différent.”

Isabelle et Aurélie n'étaient là que pour le plaisir. Pas pour la gagne. ©Dumont

Si on retrouvait des gars venus pour la gagne, au vu de leur expérience sur des Ultras Trails, une grande majorité des participants n’avait qu’un seul objectif : arriver au bout, quel que soit le chrono, en prenant du plaisir avant tout lors des montées, bien aidés par des cordes ou des bénévoles. “On ne l’a fait que pour le plaisir”, souriaient Aurélie et Isabelle, venues d’Anderlues et de La Louvière pour la petite distance. “Notre dernière course remontait aux 20 km de Bruxelles. On était surtout là pour la beauté du parcours et aussi pour faire la papote.”

À noter que si le Bois de la Houssière offre un décor de rêve et un parcours fort apprécié avec ses nombreuses bosses, il faut cohabiter avec ses occupants. Figure de la course à pied dans la région, Eddy Dupont a été “attaqué” par un sanglier (qui protégeait vraisemblablement ses petits) en pleine course et a dû être ramené à l’arrivée par le Smur. Il boitait en arrivant.

”Le Trail des Bosses porte bien son nom”

Pour sa première participation, Arnaud Louvrier a remporté la distance intermédiaire.

Arnaud Louvrier a fait bingo pour sa première participation au Trail des Bosses. Parti à 10h en prenant les commandes du peloton 25 km dès les premiers mètres le long des Etangs Martel avant d’arriver dans le Bois, le Tubizien a franchi la ligne d’arrivée tout seul 1h51 plus tard. Avec un bonheur non dissimulé. “Ça fait des années que je voulais participer mais c’était souvent sold out”, se souvient-il. “Cette année aussi mais je m’y suis pris à l’avance. J’ai donc pu être là.”

Habitué à s’entrainer dans le Bois de Hal aussi, il a pris plaisir à mener la danse sur la distance intermédiaire. “Je suis parti avec Benoit (NdlR : 2e) mais rapidement, il m’a dit de partir. Je suis resté seul. Je pensais être parti très vite et je m’attendais à un peu plus de concurrence. À ce moment-là, le but était de ne pas me cramer, j’ai alors plutôt accéléré sur le plat.”

Le podium du 25 km. De gauche à droite: Benoit Dauvin (2e), celui qui a terminé 2e mais sans dossard, Arnaud Louvrier (1er), Bertrand Aubecq (3e). ©Dumont

Même s’il n’a pas trainé en chemin ou aux ravitos, il a tout de même pu apprécier le champ d’action. “C’est un super parcours, c’est chouette. Le trail porte bien son nom. En fait, c’est une question de gestion, ça ne s’arrête jusque la fin. Ce ne sont pas forcément des bosses très longues mais cela reste assez technique, en plus avec de la boue. Je suis plutôt satisfait de mon temps.”

