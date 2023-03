Floriano Vanzo (RAAL) après la défaite face aux Francs Borains : “Par rapport à notre performance, nous méritions mieux”

Floriano, quelle analyse faites-vous de ce match ?

”Nous avions le match en mains, nous réalisions une performance assez solide sur le plan collectif. Nous ne laissions pas d’espaces aux Francs Borains, nous gagnions nos duels et nous avions des occasions. Il y a ensuite eu cette exclusion et malgré tout nous avons assez bien répondu. Nous sommes restés solidaires et soudés. Et puis il y a ce corner, ce ballon qui rebondit au milieu de tout le monde et le joueur des Francs Borains est plus prompt. Un match se joue parfois à des détails et c’est ce que nous avons vécu.”

Malgré tout, on a senti l’équipe solide défensivement et désireuse de mettre du rythme dans cette partie.

”Que ce soit offensivement ou défensivement, nous étions solides et compacts. C’est dommage car le résultat ne reflète pas la physionomie du match.”

Quel est votre avis sur l’exclusion de Faye ?

”Je n’ai pas vu l’action, ni les vidéos. Si l’arbitre a estimé qu’il y avait rouge, nous ne pouvons qu’accepter la décision. C’est ce que nous avons fait, en répondant en tant qu’équipe. Nous voulions aller chercher quelque chose pour Wagane.”

Une exclusion qui a conditionné la suite de la rencontre…

”On a dû s’adapter, faire plus de courses avec un joueur en moins. Ça reste dommage car par rapport à notre performance, nous méritions mieux.”

Au classement, vous réalisez la mauvaise opération en voyant les Francs Borains revenir à votre hauteur à la troisième place.

”Ce n’est pas un bon résultat, d’autant que toutes les équipes se suivent de près. On va essayer de digérer ce qui s’est passé ce vendredi, repartir à l’entraînement et préparer le prochain match. Nous devons continuer à nous battre pour conserver cette troisième place. Nous allons rester soudés et aller chercher ce que nous avons à aller chercher à la fin de la saison.”