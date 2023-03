Les Francs Borains grands gagnants d’un derby sans grande saveur

Avec cette victoire, ils ont aussi mis fin au brevet d’invincibilité des Loups à la maison cette saison. Mais à côté de ça, le match n’a pas présenté tous les ingrédients d’une affiche au sommet et d’un derby, même si les duels ont été intenses.

L’affiche était pourtant alléchante. Le troisième qui reçoit le quatrième, lequel avait amorcé sa remontada en vue du podium en Nationale 1. Mais sur le terrain, on n’a pas vraiment vibré au rythme des envolées des gardiens ou des assauts répétés des attaques soit louviéroises ou boraines.

Dans un stade orphelin des supporters, huis clos oblige, on se serait en plus cru en pleine période Covid. Aucun rythme sur le terrain et aucune ambiance en tribunes, excepté les protestations des rares privilégiés en tribunes d’honneur.

On a d’ailleurs dû attendre la 23e pour voir une première occasion des pieds de Mohamed, dix minutes avant le temps fort louviérois avec Badibanga de loin ou sur coup franc ou une frappe croisée de Liongola. Bref pas de quoi véritablement débloquer le marquoir ou emballer le match.

Il a fallu attendre l’exclusion de Faye, pour un coup de coude sur Chevalier, pour voir un fait de match devenu le tournant de la rencontre. Car évidemment, en supériorité numérique, les Francs Borains ont pressé et, à force de faire tourner, ont asphyxié des Loups mis sous pression et qui ont craqué sur corner. Itrak reprenant alors victorieusement un ballon repoussé.

Ce but a alors matérialisé le gros temps fort des Francs Borains (Herman a réalisé quelques sauvetages) alors que la RAAL avait tenté de construire et de résister pour au moins conserver son brevet d’invincibilité à la maison, peine perdue. Les Borains devront désormais confirmer contre Liège.