Le coach Mahir Demiral analysait : “On savait que la force de Meux, c’est surtout sur les phases arrêtées, avec les grands gabarits. On a travaillé cela, mais on se fait avoir sur l’égalisation en offrant le coup franc bien placé. Et à 2-2, j’ai bien senti qu’on allait craquer. On a livré dix dernières minutes catastrophiques… Notre première mi-temps fut assez frustrante, on ne parvenait pas à poser le jeu. Ca a pas mal crié au repos dans le vestiaire pour remettre tout ça en place. On a su corriger le tir en deuxième en mettant du rythme. A 1-2, je pensais qu’on avait fait le plus dur. Avec la défaite de Tubize, on avait l’occasion de faire une belle opération. C’est raté. Il faudra retrouver notre jeu la semaine prochaine, justement contre Tubize à domicile.”

Les buts: 5e Kinif (1-0), 60e Ouattara (1-1), 63e Ba (1-2), 82e Rouffignon (2-2), 86e Marion (3-2).