Meux renverse la situation face à La Louvière Centre: "Un grand soir à la meutoise"

Le début de match souriait aux Verts. Sur un centre parfait de Sleeuwaert, Kinif piquait une tête entre deux défenseurs pour planter son douzième but de la saison. "Le coach m’avait dit à la théorie que sur deux ou trois occasions, il était sûr que j’en mettrais au moins une au fond ", souriait le buteur, revenu à son meilleur niveau. Quelques minutes plus tard, sur un service de Smal, il n’était pas loin du doublé mais il ne cadrait pas. Meux jouait juste, combinait bien et laissait très peu d’espaces aux Louviérois, dominés et soulagés de ne rentrer aux vestiaires qu’avec un but d’écart. Car sans une intervention de l’arbitre pour une faute peu évidente, Rosy aurait doublé la mise. Kinif aurait aussi dû bénéficier d’un penalty, bousculé par Salem-Ngabou alors qu’il partait au but.

Dès la reprise, les hommes de Demiral prenaient la main sur la partie. Ils profitaient d’un peu plus d’espaces entre les lignes pour bousculer à leur tour les Meutois. Et à l’heure de jeu, alors qu’il venait juste de changer de… chaussures, Ouattara égalisait en plaçant le cuir une première fois boxé par Paulus hors de portée du gardien. Une frappe enroulée qui valait le déplacement. Les Verts prenaient rapidement un second coup sur la tête. Trois minutes plus tard, Ba suivait le tir de George, à nouveau repoussé par Paulus, pour renverser la situation: 1-2.

guillement "C’est la première fois de son histoire que Meux bat un club louviérois".

Merci "Rouffi" et "Coco"

Au lieu de sombrer, Meux retrouvait de sa superbe en exploitant son point fort, les phases arrêtées, pour égaliser. Gaux envoyait un coup franc au deuxième poteau que Rouffignon recoupait d’une tête puissante. On le sentait, Meux n’en avait pas assez. "Coco" Marion, très bien entré au jeu, envoyait une mine dont il a le secret depuis l’entrée du grand rectangle pour offrir la victoire aux siens. "C’est la première fois de son histoire que Meux bat un club louviérois", savourait Fernand Delchambre. Et quelle victoire !

Meux 3 - La Louvière 2

Arbitre: Jamar

Cartes jaunes: Marquis, Rosy, Salem-Ngabou, Smal, Luhaka, Marion.

Buts: Kinif (1-0, 5e), Ouattara (1-1, 60e), Ba (1-2, 63e), Rouffignon (2-2, 82e), Marion (3-2, 86e).

MEUX: Paulus, Sleeuwaert, Boreux, Van Hyfte, Rouffignon, Palate, Baudoin (64e Marion), Smal, Rosy, Gaux (91e Mazy), Kinif (88e Coquelle).

LA LOUVIÈRE: Cremers, Nsungu, Luhaka, Salem-Ngabou, Marquis, Diarra (82e Kasri), Zenadji, Ba, Ouattara, Lubaki, George (88e Ousmail).